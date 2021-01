Mais um dia com mais de mil mortes por coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou há pouco que o País registrou 1.119 mortes devido ao vírus nas últimas 24 horas. Confirmou também mais 29.826 casos. Com isso, o Brasil chega a marca de 222.666 vidas perdidas e 9.118.513 infectados desde o ínicio da pandemia.