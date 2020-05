Ministério da Saúde confirma que ampliará uso da cloroquina

Jair Bolsonaro mandou e o Ministério da Saúde irá obedecer. A pasta, controlada interinamente pelo general Eduardo Pazuello, irá emitir um novo protocolo para recomendar o uso da cloroquina em casos leves de coronavírus.

“O objetivo é iniciar o tratamento antes do seu agravamento e necessidade de utilização de UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Assim, o documento abrangerá o atendimento aos casos leves, sendo descritas as propostas de disponibilidade de medicamentos, equipamentos e estruturas, e profissionais capacitados. As orientações buscam dar suporte aos profissionais de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e acesso aos usuários mais vulneráveis às melhores práticas que estão sendo aplicadas no Brasil e no mundo”, diz a nota da pasta.

Até então, o protocolo que vinha sendo adotado recomendava o uso do medicamento apenas em casos mais graves e com acompanhamento médico. O último ministro da Saúde, Nelson Teich, também fez ressalvas sobre uma ampliação no uso da cloroquina.