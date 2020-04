Ministério da Saúde corrige dados: 113 mortes confirmadas nas últimas 24h

O Ministério da Saúde informou que houve um erro na divulgação no número de óbitos e infectados por coronavírus no Brasil. Ao contrário do que foi informado inicialmente, foram 113 mortes confirmadas nas últimas 24h. Um total de 2.575 óbitos e taxa de letalidade de 6,7%. A pasta afirmou que ocorreu um erro de digitação. O número anterior era de 383 mortes, o que seria um recorde nas confirmações de óbitos diária do Ministério. Os infectados no Brasil são 40,5 mil, um acréscimo de 5% em relação ao domingo, quando foram registrados 38.654 contaminados.