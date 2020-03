Em edição extra do Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde decretou que todo o Brasil já tem transmissão comunitária do coronavírus. Isso significa que já não é possível identificar a linha de transmissão da doença. Mais cedo, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou que o Brasil deve volta a normalidade apenas em setembro e que até o meio do ano devemos ter crescimento no número de infectados e de mortos devido ao covid-19