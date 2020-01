Equipe BR Político

Nesta segunda-feira, 27, o Ministério da Saúde descartou mais uma suspeita de coronavírus em território brasileiro. O caso havia sido registrado em Niterói, no Rio de Janeiro. O paciente foi internado no Hospital Icaraí na manhã de hoje, por volta das 10h. A prefeitura de Niterói anunciou que monitorava o caso e que “todas as medidas necessárias” estavam sendo tomadas.