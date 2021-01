Ministério da Saúde diz que irá comprar novas doses do Butantan

Após a pressão do Instituto Butantan, que falou em “exportar” doses da CoronaVac que não fossem adquiridas pelo Ministério da Saúde, a pasta anunciou que irá adquirir o segundo lote do imunizante, composto por 54 milhões de vacinas. A decisão foi anunciada após o Consórcio do Nordeste, formado por governadores de Estados da região, enviou um ofício, pedindo a compra de todo a produção do Butantan.

Mais cedo, em coletiva, o diretor do Butantan, Dimas Covas, sinalizou que o Ministério iria adquirir as doses. “Recebi uma comunicação da pessoa responsável pelo departamento da logística, avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. Uma boa notícia que todos nós estávamos aguardando”, disse.