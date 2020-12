Ministério da Saúde inclui Coronavac em plano de vacinação

O governo federal anunciou a inclusão da Coronavac no plano de imunização contra a covid-19 durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 16. O novo documento é uma atualização do anterior apresentado no sábado, que foi questionado por cientistas e entidades da sociedade civil por não estabelecer data para início do processo de vacinação.

Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador, um dia após esbravejar que não tomaria a vacina, em entrevista à TV Bandeirantes. “Se algum de nós extrapolou, ou exagerou, foi no afã de buscar solução”, disse o presidente.