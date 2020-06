Após a polêmica sobre uma tentativa de esconder dados do coronavírus, o Ministério da Saúde adiantou o horário da divulgação dos números diários. Foi informado por volta das 18h20 que foram registrados mais 679 mortes e 15.654 novos casos de coronavírus no Brasil. No total, seriam 37.134 vítimas fatais e 707.412 infectados. Os números costumam ser menores após os finais de semana, devido ao menor número de testes feitos.