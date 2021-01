Ministério da Saúde inicia distribuição de vacinas aos Estados

O Ministério da Saúde começa, nesta segunda-feira, 18, o processo de distribuição das 6 milhões de doses da Coronavac, imunizante produzido pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, para todos os Estados do País.

Após pedido dos governadores, a pasta adiantou para terça-feira, às 14h, o início da vacinação em todo o País. A decisão foi divulgada no ato simbólico de recebimento dos imunizantes pelos governadores nesta segunda-feira, 18, no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, localizado em Guarulhos (SP). O ministro da Saúde afirmou que os governadores podem, inclusive, iniciar a vacinação ainda hoje, a partir das 17h.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou no domingo, 17, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a covid-19. A campanha de vacinação será iniciada com os 6 milhões de doses disponíveis da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

“Este é o marco inicial da vacinação contra o coronavírus no País”, afirmou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diante dos governadores. “Hoje, nós distribuiremos todas as vacinas aos estados”, completou.

A distribuição das doses disponíveis da vacina será feita com o apoio de aviões da FAB e das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass. A distribuição, segundo o ministro, será feita para “pontos focais” já previamente definidos em cada Estado. Idosos que vivem em asilos, indígenas e profissionais de saúde da linha de frente são os primeiros a receber o imunizante.