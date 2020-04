Ministério da Saúde passa a divulgar número de recuperados

Além do número de infectados e de mortes, o Ministério da Saúde anunciou que a irá divulgar diariamente o número de pacientes recuperados de coronavírus no País. Nesta terça-feira, 14, são 14.026 pessoas que contraíram a doença e estão curadas. Ainda segundo a pasta, são 9.704 pacientes internados por todo o Brasil no momento. Como foi divulgado mais cedo, hoje foi o recorde no número de mortes: 204. Assim, o País tem 25.262 pacientes diagnosticados no total e 1.532 óbitos.

