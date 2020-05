Ministério da Saúde: Pazuello nomeia 9 militares

Enquanto o Ministério da Saúde segue sem titular, o ministro-interino, Eduardo Pazuello, nomeou nove militares para atuarem na pasta, em meio à pandemia do novo coronavírus. Todas as mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 19.

Pazuello também designou o coronel Antonio Elcio Franco Filho para exercer o encargo de substituto eventual do secretário-executivo do Ministério da Saúde. Elcio já havia sido nomeado no final de abril para o cargo de secretário-executivo adjunto no lugar de Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, que foi dispensado hoje.

Militares na Saúde

A militarização do ministério teve início a partir da posse de Nelson Teich para a pasta e do general Pazuello, como secretário-executivo. O movimento se intensificou a partir da saída de Teich, na semana passada. Veja os militares nomeados hoje: Luiz Otávio Franco Duarte será assessor especial do ministro; Giovani Cruz Camarão será coordenador de Finanças do Fundo Nacional de Saúde (FNS); André Cabral Botelho será coordenador de contabilidade; Alexandre Magno Asteggiano será assessor; Marcelo Sampaio Pereira será diretor de programa; Vagner Luiz da Silva Rangel será coordenador de execução orçamentária; Angelo Martins Denicoli será diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS; Mario Luiz Ricette Costa atuará na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; Ramon da Silva Oliveira será coordenador-geral de Inovações de Processos de Estruturas.