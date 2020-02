Ministério da Saúde pode precisar de reforço orçamentário

Equipe BR Político

A chegada do novo coronavírus no Brasil pode fazer com que o Ministério da Saúde peça reforço orçamentário no caixa, aponta o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis. Para 2020, o Orçamento do ministério é de aproximadamente R$ 130 bilhões.

O ministério estima que gastará R$ 140 milhões para compra dos insumos após o País começar a monitorar a doença. O valor pode variar pela quantidade de insumos comprados e pela pressão do mercado frente à alta demanda.

“As despesas para aquisição desses equipamentos de proteção individual e dos leitos estão dentro do nosso Orçamento. Dependendo do tamanho que a epidemia tiver, da quantidade de internações necessárias e das áreas de UTI, nós vamos precisar de algum reforço orçamentário”, afirmou o secretário-executivo.