Ministério da Saúde registra 381 mortes por coronavírus

O Ministério da Saúde registrou uma diminuição no número de mortes nesta segunda-feira, 15. Com a tendência de queda devido ao menor número de testes no final de semana, a pasta contabilizou 381 vidas perdidas nas últimas 24 horas. É o menor número em quatro meses. O total de óbitos segundo a pasta é de 132.006. Já o número de infectados confirmados foi de 15.155 infecções, acumulando 4.345.610 notificações.

O consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, apontou 454 mortes, com um total de 132.117 mortos desde o início da pandemia. Os novos casos foram 19.392, com um total de 4.349.544 doentes.