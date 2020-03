O Ministério da Saúde acaba de atualizar os dados do coronavírus no Brasil. Nesta quarta-feira, são 57 mortes com 2.433 infectados. Ontem, foram registrados 46 mortes e 2.201 casos. O número desacelerou em relação ao crescimento entre segunda e terça. Entre os dias 23 e 24 houve um crescimento de 310 casos contra 234 de terça para quarta-feira. O número de óbitos, que tinha crescido 12 entre segunda e terça-feira, cresceu em 11.