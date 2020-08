Nesta quarta-feira, 12, o Ministério da Saúde anunciou que registrou mais 1.175 mortes devido ao coronavírus no Brasil. Foram também identificados mais 55.155 infectados no País. O total de vidas perdidas é de 104.201. Já o número de casos chegou a 3.164.785. O País é o segundo no mundo com mais óbitos e contaminados, atrás apenas dos Estados Unidos.