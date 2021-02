Os números do coronavírus no Brasil continuam altos. Nesta quinta-feira, 4, o Brasil teve confirmadas mais 1.232 mortes pela doença e mais 56.873 casos registrados. Com isso, são 228.795 vidas perdidas e 9.396.293 infectados. A primeira infecção por coronavírus no País foi confirmada no dia 25 de fevereiro do ano passado.