Os números do coronavírus no Brasil continuam em um patamar alto. Sem medidas de distanciamento social em boa parte do País, o Ministério da Saúde registrou 1.350 mortes e 51.486 novos casos nas últimas 24 horas. São 233.520 vidas perdidas e 9.599.565 infectados no Brasil desde o início da pandemia.