De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 21, pelo Ministério da Saúde, o Brasil teve mais 377 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus. No total, o governo federal contabiliza que já são 137.272 vidas perdidas desde o início da pandemia. Já na contagem dos novos casos, foram registrados 13.439 infectados. O total é de 4.558.068 pacientes que tiveram a doença. São 533.597 brasileiros com a doença ativa.