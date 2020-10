Ministério da Saúde vai comprar 46 mi de doses da coronavac para plano nacional

Em reunião com governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou nesta terça-feira, 20, que vai incorporar a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac no Programa Nacional de Imunizações, informa o Estadão. O acordo, segundo o governo de São Paulo, é para a compra pelo governo federal de 46 milhões de doses da coronavac que já estavam sendo negociados pela gestão estadual. A expectativa é que seja realizada até o final do ano, depois do registro na Anvisa, e que a vacinação nacional inicie em janeiro.

A inclusão da coronavac no plano federal era uma incógnita depois que o presidente Jair Bolsonaro desferiu ataques ao governador João Doria (PSDB) e questionou a eficácia do imunizante que está em fase de testes.