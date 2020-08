Ministério das Comunicações em construção

Quase dois meses depois de o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) assumir o Ministério das Comunicações, a pasta ainda está em construção. Na última sexta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro assinou decretos que dão forma ao antigo “braço” do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

De acordo com o governo, não foram criados cargos ou gastos extras para preencher a nova pasta. Os quatro decretos trazem uma série de remanejamentos de postos e funções entre ministérios para que o quadro de pessoal das Comunicações fosse estabelecido. As mudanças concentram sob o comando de Faria a Comunicação oficial do governo.

Sob o guarda-chuva do novo ministério estarão estruturas como a Secretaria de Publicidade e Promoção, a Secretaria de Comunicação Institucional e a Secretaria de Radiodifusão. As áreas integravam a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) da Presidência da República e do Ministério da Ciência.

Também fazem parte da estrutura do novo ministério, conforme os decretos, uma secretaria-executiva, uma subsecretaria de imprensa e uma consultoria jurídica, além de assessorias especiais para assuntos parlamentares, internacionais e outras., informou o Broadcast Político.