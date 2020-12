Ministério das Comunicações entra com tudo na briga pelo voto impresso

Com Jair Bolsonaro insistindo na tese de que o Brasil precisa ter voto impresso, o Ministério das Comunicações, chefiado pelo ministro Fábio Faria, entrou na briga ao lado do presidente. No Twitter do ministro, foi divulgada nesta sexta-feira, 4, uma peça de propaganda em defesa da medida. “Esclarecendo o que é o voto impresso sugerido pelo presidente e para acabar de vez com as narrativas de que seria um retrocesso ou facilitaria a compra de votos.”

Esclarecendo o que é o voto impresso sugerido pelo Presidente @jairbolsonaro e para acabar de vez com as narrativas de que seria um retrocesso ou facilitaria a compra de votos. pic.twitter.com/jMq0J07Df1 — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria5555) December 4, 2020

A peça mostra Bolsonaro defendendo o voto impresso, declarado já inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda há uma explicação dizendo que a medida não seria um retrocesso e que “apenas” 7% das urnas eletrônicas, distribuidas de maneira aleatória, teriam a impressão como forma de “dupla verificação” do voto.