Ministro da Defesa diz que antes Exército não era necessário

Equipe BR Político

Questionado pelo motivo que levou o governo federal a enviar tropas do Exército para ajudar na limpeza do litoral brasileiro só nos últimos dias, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que antes não julgava ser necessário. Hoje faz 50 dias que o primeiro registro de mancha de óleo foi detectado na costa do Nordeste. Segundo a Marinha, 900 toneladas da substância tóxica foram retiradas das praias dos 9 Estados nordestinos.

“Nós não julgávamos ser necessário empregar o Exército. Quando precisou, nós empregamos o Exército. Quando as manchas saíram de Salvador, recrudesceram, chegaram em Pernambuco. Aí, sim, porque a imprevisibilidade do local onde aparecem as manchas, a dificuldade é essa”, afirmou o ministro nesta terça, 22.