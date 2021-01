Ministério do Meio Ambiente abre diálogo com equipe de Biden

Marcelo de Moraes

Considerada uma das possíveis áreas de atrito na futura relação do governo Bolsonaro com a gestão de Joe Biden, a área ambiental brasileira já se movimenta para tentar estabelecer uma boa relação com os norte-americanos no setor.

Antes da posse de Biden como novo presidente dos Estados Unidos, que acontece hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, abriu uma canal de diálogo com os norte-americanos.

Os primeiros contatos foram feitos com integrantes da equipe de John Kerry, ex-secretário de Estado e que vai comandar a área ambiental do governo Biden. Especialista no assunto e com fama de rigoroso, Kerry pode se tornar, dentro do governo, um ferrenho crítico da atual política ambiental do Brasil.