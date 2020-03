Ministério do Turismo deve orientar cancelamentos de serviços

Na tarde desta quinta-feira, 19, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve reunido com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, discutindo uma nota técnica que oriente o cancelamento de serviços do setor devido ao surto de coronavírus que se espalha pelo Brasil. A ideia, segundo Antônio, é unificar os procedimentos dos órgãos de serviço ao consumidor para facilitar os procedimentos. “Está ação vai beneficiar, tanto o nosso trade como também os turistas”, disse.

Mais um avanço: em reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, @SF_Moro, vamos criar uma nota técnica orientativa para unificar os entendimentos entre os órgãos de defesa do consumidor em relação ao cancelamento de serviços turísticos. Segue… pic.twitter.com/wQIDUkjjqa — Marcelo Álvaro Antônio (@Marceloalvaroan) March 19, 2020