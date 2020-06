Ministério muda balanço e diminui número de mortos nas últimas 24h

Na noite de domingo, 7, o Ministério da Saúde alterou os dados anunciados sobre o número de novos casos e óbitos registrados em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Em um primeiro momento, a pasta anunciou 1.382 mortes por covid-19 no País, mas mais tarde alterou o número para 525. A alteração apresenta uma diferença de 857 óbitos. Também houve mudança no número de infectados publicado. O primeiro balanço divulgado pelo ministério informava um total de 12.581 novos casos, contra, mais tarde, 18.912 casos. A diferença é de 6.331 casos.

Tudo isso ocorre após uma sequência de mudanças na forma como o Ministério da Saúde apresenta os dados sobre a pandemia no País. Tudo começou com os atrasos na divulgação do balanço e evoluiu para a exclusão de dados históricos, consolidados e detalhamentos sobre o comportamento do vírus no País.