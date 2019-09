Ministério notifica Facebook sobre transcrição de áudios

Equipe BR Político

O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou o Facebook na quarta-feira, 14, por suspeitas de que a empresa contratou profissionais terceirizados para ouvir e transcrever áudios de usuários da plataforma enviados pelo Messenger. Desde quarta-feira, 14, a empresa é investigada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) da pasta, que deu dez dias para a plataforma responder aos questionamentos. Caso não obedeça, poderá ser alvo de um processo administrativo e de eventuais multas. Com relação à acusação, a companhia afirma que suspendeu a prática há mais de uma semana. Segundo o Estadão, porém, as políticas de uso do Facebook não são claras sobre essa possibilidade, e afirmam somente que terceirizados analisam os produtos da marca.