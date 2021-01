Ministério pressiona Butantã pare receber todas doses da vacina

O Ministério da Saúde parece disposto a subir o tom para ter o controle de todas as doses da CoronaVac, vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com uma empresa chinesa. Em novo ofício enviado pela pasta para o órgão, o ministério fala que não há “previsão contratual de distribuição das doses de vacina a ser realizada diretamente pela Fundação Butantã”. E afirma que é “sua responsabilidade” a “atualização e coordenação do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19”.

“Informamos que a responsabilidade pela elaboração, atualização e coordenação do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 é do Ministério da Saúde, consoante redação do parágrafo primeiro do argo 13 da Medida Provisória n.º 1026 de 06 de janeiro de 2021. Logo, não podemos delegar a distribuição das vacinas, sobretudo em razão do estado de excepcionalidade que o País atravessa em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19)”, afirmou o ministério em seu segundo ofício.

A razão da insistência do governo é o fracasso na obtenção de doses da vacina de Oxford. O imunizante deveria vir da Índia, mas o governo indiano, mais preocupado em imunizar sua própria população, dificulta a importação. Assim, sem a CoronaVac sob seu controle, o Planalto não tem como iniciar seu plano de vacinação.

O Butantã, por sua vez, questiona o Ministério sobre a quantidade de doses que serão destinadas para São Paulo. O instituto afirma que poderia, assim, destinar as vacinas diretamente para a secretaria estadual de Saúde.