Ministério Público do Amazonas pede à Justiça que Manaus adote lockdown

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com uma ação na Justiça pedindo que os governos do Estado e do município de Manaus implementem lockdown na capital amazonense. O pedido foi feito na terça-feira, 5, e objetiva a contenção dos efeitos do novo coronavírus no sistema de saúde do Estado. O prazo sugerido pelo MPAM é, inicialmente, de 10 dias.

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Amazonas registra 8.109 casos confirmados da covid-19 e 649 óbitos pela doença.

“O Ministério Público do Estado do Amazonas entende que o lockdown é a única forma que nós temos, hoje, de achatar essa curva da covid-19 em Manaus. A ascendência dessa curva é incontestável”, afirmou a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque. No texto da ação, ela afirma que a medida se faz “necessária e urgente” para manter o isolamento social das pessoas “que ainda não se conscientizaram da gravidade do momento que nós estamos vivendo”.