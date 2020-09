Nesta terça-feira, 8, o Ministério da Saúde registrou mais 504 novas mortes e 14.279 infectados de covid-19 no País. De acordo com a pasta, o Brasil tem 127.464 vidas perdidas e 4.162.073 casos confirmadas desde o início da pandemia. Os números desta terça-feira são menores por causa do feriado de 7 de setembro. Fora de dias úteis, menos testes são feitos. Logo um número menor de confirmações é registrado.