Ministério vai atualizar diariamente situação do coronavírus

Equipe BR Político

Com o crescimento do número de notificações de pacientes suspeitos de estarem infectados pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde decidiu atualizar e informar diariamente as informações sobre a situação do vírus no Brasil.

A informação foi dada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, 29, em Brasília. Até o momento, no País, nove casos se enquadraram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019, estabelecida pela OMS.

Até às 12h de ontem, o ministério recebeu a notificação de 33 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo novo coronavírus. Desse total, 24 já foram descartados ou excluídos para suspeitos do novo coronavírus. Assim, nove casos permanecem sob investigação. Eles estão em: em Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (2), São Paulo (3), Paraná (1) e Ceará (1).