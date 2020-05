Ministérios liberam contratação de 5.158 profissionais de saúde

O governo liberou, pelos ministérios da Economia e da Saúde, a contratação de 5.158 profissionais temporários para atuar em atividades de assistência e apoio de saúde no combate ao novo coronavírus. A portaria que autoriza as contratações foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 26. Os contratos podem ser feitos a partir deste mês e terão validade de até seis meses. A remuneração dos profissionais no regime será definida pelo próprio Ministério da Saúde.

Desde a semana passada o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos da covid-19. Na segunda, o País registrou 11.897 novos infectados e 807 mortes pela doença.