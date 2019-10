Ministra alemã dá o troco em Salles

Equipe BR Político

O ministro Ricardo Salles tentou nos últimos dois dias, mas não conseguiu destravar os R$ 155 milhões congelados pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha antes destinados a projetos de proteção ambiental no Brasil. A titular da pasta, Svenja Schulze, tomou a medida porque desconfia da política brasileira contra o desmatamento florestal e não voltou atrás porque não caiu bem a resposta do presidente Jair Bolsonaro de que não precisava “disso” e que melhor seria se a Alemanha “pegasse essa grana” para reflorestar seu próprio território. Svenja não se convenceu a liberar os R$ 155 milhões com os argumentos de Salles apresentados à ministra na terça, 1, em Berlim, de que Bolsonaro falou por falar ou que não deveríamos “misturar política com questões técnicas”.

Na base da humildade e conciliação, Salles até mudou o discurso em relação à importância do Fundo Amazônia, tão desprezado pelo titular do Meio Ambiente até poucos dias atrás sob o argumento de que é o Brasil quem decide como e onde alocar recursos de fora para defender o bioma. “O objetivo é que o fundo possa distribuir dinheiro novamente”, disse ele, segundo registra o jornal alemão Faz. Apesar das tentativas, o ministro deixa a Alemanha nesta quarta, 2, sem obter concessão.