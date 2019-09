Ministra diz que País produz com ‘sustentabilidade ambiental’

Equipe BR Político

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que na última semana se disse “preocupada” com possíveis embargos ao agronegócio brasileiro em decorrência da crise ambiental após as queimadas na Amazônia, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o Brasil concilia produtividade e sustentabilidade na produção agrícola.”O caminho que o Brasil escolheu trilhar é o da ampliação da produtividade promovendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, o Código Florestal, que é referência e reforça o compromisso de seguir o caminho da sustentabilidade”, afirmou ela em São Paulo, durante o 4º Diálogo Brasil-Japão, de acordo com o Broadcat Político.

Ela defendeu ainda que o País precisa mostrar ao mundo que produz alimentos de maneira sustentável. “Os exigentes compradores globais precisam ser informados sobre a realidade da produção dos alimentos no Brasil – desde sua origem nas fazendas até a mesa do consumidor. É fundamental que o mundo conheça o exemplo que a agricultura brasileira tem a dar em aspectos ambientais, sociais e trabalhistas”, disse. A ministra também rebateu as críticas do presidente francês, Emmanuel Macron, à política ambiental do governo Bolsonaro. “Foram declarações oportunistas, isso prejudica a imagem do Brasil. Mas o bom senso prevaleceu e ontem, na reunião do G7, tivemos apoio dos sete países dizendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”, disse.

