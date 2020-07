Ministro anuncia que vai manter secretário de Educação Superior do MEC

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, convidou nesta sexta-feira, 31, o professor Wagner Vilas Boas de Souza a permanecer no cargo de secretário de Educação Superior do MEC. Ele está no posto desde fevereiro deste ano.

Desde que assumiu o ministério, Ribeiro tem feito algumas mudanças na pasta. Entre elas, a demissão de Antonio Paulo Vogel Medeiros, que era secretário-executivo do MEC e chegou a ser cotado para substituir Carlos Decotelli na pasta. Na última semana, Ribeiro também exonerou assessores considerados “ideológicos” que faziam parte da gestão de Abraham Weintraub.

“Acabo de convidar para permanecer na posição de Secretário de Educação Superior do MEC o professor Wagner Vilas Boas de Souza. É doutorando em Administração pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Administração Pública. Ele aceitou o convite e fará parte da nova equipe”, anunciou Ribeiro no Twitter.