Ministro-astronauta testa positivo para covid-19

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, está com covid-19. Segundo anúncio feito na noite de quarta-feira, 29, após o astronauta sentir sintomas de gripe, na terça, ele fez teste para detectar o novo coronavírus e recebeu diagnóstico confirmando que está contaminado. Ele comunicou que vai trabalhar em isolamento e seguirá despachando normalmente.

O anúncio foi feito quase no final de transmissão ao vivo com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura, sobre a Base de Alcântara, no Maranhão.

“A gente vai tratar e vai dar tudo certo”, comentou o ministro. “Vou até entrar nos testes da nitazoxanida, agora eu posso”, acrescentou, em referência a vermífugo que a sua pasta vem testando em pacientes de covid-19 para avaliar a eventual eficácia do medicamento no tratamento do vírus.