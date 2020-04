Ministro da Defesa diz que Forças Armadas são ‘obedientes à Constituição’

Após a manifestação pedindo intervenção militar, com a presença de Jair Bolsonaro, que aconteceu no último domingo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, avisou que as Forças Armadas são “obedientes à Constituição” e rechaçou qualquer possibilidade de apoiou a uma ruptura institucional. “As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do País, sempre obedientes à Constituição Federal”, afirmou. “O momento que se apresenta exige entendimento e esforço de todos os brasileiros”.