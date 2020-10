Ministro da Economia se defende: ‘Quem dá o timing é a política’

Na sequência de mais um atrito que teve como pivô o Renda Cidadã e a gestão do orçamento dentro do teto de gastos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se dedicou no início da noite desta sexta-feira, 2, a rebater críticas quanto às propostas econômicas e escorregadas que têm causado apreensão no mercado em pronunciamento no Ministério da Economia e tentou justificar a paralisação do debate da reforma tributária, que segue sem um acordo.

O ministro afirmou que “quem dá o timing é a política”. “Faltam 40, 50 dias para a eleição. Aí tem gente na Câmara que diz que não aceita um tipo de imposto. Eu preciso atacar o desemprego”, disse, se referindo indiretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e à criação de um imposto sobre transações digitais para compensar a desoneração da folha de salários. Depois do anúncio de que não se chegaria a um acordo por enquanto no início da semana, Maia provocou Guedes e questionou: “Por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária?”

O ministro também se defendeu sobre o protagonista das polêmicas em sua Pasta nesta semana, o Renda Cidadã. “A 40 ou 50 dias da eleição como vai entrar nessa brigalhada? A 40 ou 50 dias da eleição vai falar que o Renda Brasil vai ser R$ 300, não dá, dinheiro demais… vai ser R$ 190, isso é muito baixo. Isso é hora de se discutir isso, ou é hora de ir para a eleição? As reformas vão estar prontas”, afirmou.

Mais cedo, Guedes rechaçou críticas do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e uma suposta fala dele de que o furo do teto de gastos seria uma alternativa às propostas de usar recursos de precatórios e do Fundeb no Renda Cidadã. As propostas foram anunciadas no início da semana e levantaram preocupação, pois poderiam configurar duas formas diferentes de pedalada fiscal.

“O negócio do precatório não tinha nada a ver com o Renda Brasil”, disse agora. Na segunda, no entanto, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), que anunciou na presença de Guedes o programa, definiu o precatório como uma das fontes do financiamento do programa. “Discutimos precatório como contenção de despesa e nunca na ótica de calote.”



Hoje, o ministro deu uma nova ideia: usar a verba de isenções de imposto de renda relacionados à saúde e educação para bancar o programa. “Você consolida 27 programas sociais que já existem, bota um pouco mais de recurso, que existem, tem por exemplo o desconto simplificado para saúde e educação. É dinheiro de classe média alta. É uma transferência de renda mesmo, de quem tem mais para quem tem menos”, disse.