O ministro da Justiça, André Mendonça, que estava internado já seis dias devido a uma miocardite aguda e ser submetido a um cateterismo, recebeu alta no último sábado, 19. Por recomendação médica, Mendonça deve passar as próximas três semanas trabalhando de casa. “O ministro agradece a Deus pela saúde, assim como as orações e toda a assistência recebida da equipe do Hospital Brasília”, informou a nota do Ministério da Justiça”.