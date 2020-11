O ministro da Justiça, André Mendonça, é mais um membro do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro que está com coronavírus. A informação foi passada pela própria equipe da pasta. Segundo nota, ele está “bem” e deverá permanecer em casa, em isolamento, pelas próximas semanas. Mendonça é o 13º ministro a contrair a covid-19.