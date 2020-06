Ministro da Justiça manda PF apurar vazamento de dados de Bolsonaro

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, determinou nesta terça-feira, 2, que a Polícia Federal abra inquérito para investigar a divulgação de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, familiares e outros integrantes do governo, como a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

“As investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas”, escreveu Mendonça no Twitter.

Na noite de ontem, o grupo de hackers Anonymous Brasil divulgou dados pessoais que seriam do presidente, seus filhos e aliados. A publicação das informações ocorreu no Twitter por meio de links para páginas com os documentos. Uma das contas que vazou os dados foi suspensa minutos depois e o site onde estavam armazenadas as informações saiu do ar.