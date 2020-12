Ministro da Justiça sai em defesa de Bolsonaro e critica Moro

Normalmente discreto, o ministro da Justiça, André Mendonça, deixou de lado o perfil comedido para sair em defesa de Jair Bolsonaro. Mendonça rebateu as críticas feitas por Sérgio Moro, seu antecessor no cargo, que cobrou pressa do presidente pela vacinação contra o coronavírus. Pelas redes sociais, o ex-juiz da Lava Jato cobrou se havia “presidente em Brasília”. Foi o suficiente para Mendonça fazer críticas pesadas à passagem de Moro pelo Ministério.

“Vi que Sérgio Moro perguntou se havia presidente em Brasília? Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área da Segurança”, escreveu Mendonça no Twitter.

“Quer cobrança? Por que em seis meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão?”, insistiu.