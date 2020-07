O ministro da Justiça, André Mendonça, um dos que tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro na última semana, testou negativo para coronavírus, informa sua assessoria nesta quinta-feira, 9. Mendonça aguardava o resultado do exame PCR depois de ter resultado negativo no teste rápido para a covid-19 na quarta. O ministro voltou hoje a despachar no Ministério.