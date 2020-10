Ministro da Saúde, Pazuello testa positivo para covid-19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, testou positivo para covid-19. O auxiliar do presidente Jair Bolsonaro recebeu o diagnóstico na tarde de terça-feira, 20, e desde então está em isolamento. De acordo com a assessoria do Ministério da Saúde, ele está com sintomas “moderados”. A agenda de atividades prevista para esta quarta-feira, 21, foi cancelada.

“Ele teve uma pequena indisposição e foi para o hospital. Mas já tenho notícias, está tudo bem, tudo tranquilo, e espero falar com ele daqui a pouco. Com toda a certeza, ele gostaria muito de estar presente aqui”, disse Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto para apresentação de resultados de um estudo clínico sobre o novo coronavírus.

Pazuello é o 12º ministro do governo a contrair a doença. E isso ocorre no momento em que o presidente o desautoriza em relação à compra de doses pelo Ministério da Saúde da coronavac, possível imunizante contra a covid-19, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e testada no Brasil pelo Instituto Butantan.