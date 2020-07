Ramos é transferido para a reserva

A pedido, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, foi transferido para a reserva remunerada do Exército. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16.

“Completo 1 ano compondo o time do nosso presidente Jair Bolsonaro, agora não mais na ativa, e sigo firme no compromisso de construir um Brasil digno para os brasileiros, com os mesmos valores conservadores do nosso Presidente”, escreveu Ramos no Twitter.

No último mês, Ramos completou um ano no governo Bolsonaro. Ele assumiu o cargo em 13 de junho, no lugar de Carlos Alberto dos Santos Cruz, general de reserva do Exército.

A transferência do general quatro estrelas para a reserva não deixa de ser uma resposta de Ramos às crescentes críticas que o governo tem recebido pelo envolvimento de militares da ativa na política.