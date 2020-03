Ministro de Bolsonaro está na Europa

Enquanto o estado de saúde do secretário Fabio Wajngarten é monitorado após a confirmação de coronavírus, outro membro do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro está na Europa, epicentro maior do contágio no momento. O ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) está em Portugal, onde assinou um protocolo de cooperação entre os dois países para recuperação de lugares históricos. Até o momento, são 78 o número de infectados em Portugal, com 133 suspeitos.

Enfim o grande momento da nossa viagem a Portugal! Assine hoje o protocolo de cooperação entre Brasil e Portugal para implantação do programa Revive em nosso país. Um programa que visa recuperar patrimônios históricos e utilizá-los para implementar e ampliar o turismo. Segue… pic.twitter.com/kmBpFw9Qce — Marcelo Álvaro Antônio (@Marceloalvaroan) March 12, 2020