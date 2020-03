O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também tem covid-19, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. “O cuidado nosso terá que ser redobrado”, disse Bolsonaro, usando uma máscara ao lado de outros ministros. Como você leu mais cedo aqui no BRP, o primeiro ministro do governo a ser diagnosticado com covid-19 é o do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.