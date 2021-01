Ministro diz que abstenção no Enem é compreensível, mas não justificável

Após o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com maior alta de abstenções da história, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou, no domingo, 24, que, no contexto de pandemia, as ausências são compreensíveis, mas não justificáveis. O índice de abstenções atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados esperados para esta edição, anunciou o Inep, órgão responsável pela organização da prova.

“Para quem está vivendo um momento como esse é compreensível, apesar de não ser justificável”, disse Ribeiro.

De acordo com o ministro, nenhum estudante que tenha sido barrado da prova pela lotação da sala será prejudicado. A reaplicação do Enem para esses alunos vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro.