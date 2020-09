Ministro diz que fala foi ‘interpretada de modo descontextualizado’

Horas depois de o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por homofobia, o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que a “fala foi interpretada de modo descontextualizado”. A base para o pedido de Miranda foram as declarações do ministro em entrevista ao Estadão.

Na ocasião, ele atribui a homossexualidade de jovens a “famílias desajustadas”. Na rede social, Ribeiro se defendeu: “Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual.

Em mensagem na sequência, o ministro critica o uso de trechos da entrevista”retirados de seu contexto e com omissões parciais” nas redes sociais, “agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar”, apontou.

Ele concluiu a declaração com um pedido de desculpas. “Por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa”, completou.

NOTA DE ESCLARECIMENTO Quanto à reportagem veiculada no jornal “O Estado de São Paulo”, venho esclarecer que minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual. (1/3) — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) September 26, 2020