Ministro do STF sugere condicional a presos do grupo de risco do coronavírus

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, conclamou juízes a analisarem uma série de medidas quanto à população carcerária, entre elas a possibilidade de concessão de liberdade condicional a detentos com mais de 70 anos e de regime domiciliar para presos soropositivos, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras – pessoas que fazem parte do grupo de risco da covid-19, reporta o Estadão. O ministro submeteu a decisão – proferida às 22h30 desta terça, 17 – para referendo do plenário do Supremo, destacando a necessidade de os outros ministros da Corte se pronunciarem sobre o caso.