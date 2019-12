Ministro do STJ quer segunda instância restrita

Gustavo Zucchi

Enquanto a Câmara dos Deputados instala a comissão especial para debater a PEC da segunda instância, o ministro do STJ, Herman Benjamin, aproveitou audiência pública no Senado para criticar a proposta. Ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, Benjamin criticou a ampliação da segunda instância para outras áreas do direito além da criminal, como consta na PEC. “Preocupa-me profundamente que a este tema venha a ser agregado uma série de outras matérias que nunca foram debatidas do ponto de vista penal”, disse. “O tema aqui é penal. Para o cível já existem mecanismos até no próprio código de processo civil que permitem a execução provisória.”

“Agora imaginem um contribuinte, uma empresa, após condenação em segundo grau, obrigada a pagar um tributo de R$ 100 milhões, é obrigada a fazer este pagamento e logo em seguida essa decisão é reformada e ela irá receber por meio de precatórios. Se receber”, explicou. “Penso que este tema não deve ser agregado a um debate estritamente penal.”